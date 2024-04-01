Доставленный в суд десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» попал на видео

Басманный суд Москвы показал видео с 10-м фигурантом дела о теракте в «Крокусе»

Поимку 10-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» связали с операцией «Нелегал»

Начало событий в новости Поимку 10-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» связали с операцией «Нелегал»

В Басманный суд Москвы доставлен Якубджони Юсуфзода — десятый фигурант уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Пресс-служба суда предоставила «Ленте.ру» видео с ним из зала судебного заседания.

На кадрах виден мужчина в капюшоне, находящийся в стеклянном «аквариуме».

Подсудимый является уроженцем Таджикистана, уточнили в пресс-службе. В зале суда он общается через переводчика. Ему 25 лет, у него трое детей — 2018, 2020 и 2021 года рождения, сообщает Telegram-канал Shot. У мужчины нет постоянной регистрации в России, он неофициально трудился на стройке разнорабочим.

Мужчину задержала полиция во время проведения операции «Нелегал». Он отсидел административный арест 12 суток за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, после чего следствие установило его причастность к теракту. Юсуфзода с банковской карты перевел деньги на проживание террористам, сообщает Следственный комитет России. Также обвиняемый после теракта перечислил денежные средства одному из исполнителей преступления.

Следователь предъявил обвинение Юсуфзоде по статье 205 («Террористический акт») Уголовного кодекса РФ. В настоящее время Басманный суд столицы рассматривает ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.