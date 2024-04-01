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18:12, 1 апреля 2024Силовые структуры

Поимку 10-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» связали с операцией «Нелегал»

Силовики взяли 10-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе» при операции «Нелегал»
Начало событий в новости Следователи нашли еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали Якубджони Юсуфзоду — десятого фигуранта уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — во время проведения операции «Нелегал». Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина отсидел административный арест 12 суток за неповиновение полиции. После чего следствие установило его причастность к теракту. Юсуфзода с банковской карты перевел деньги на проживание террористам, сообщает Следственный комитет России. Также обвиняемый после теракта перечислил денежные средства одному из исполнителей преступления.

Следователь предъявил обвинение Юсуфзоде по статье 205 («Террористический акт») Уголовного кодекса РФ. В настоящее время Басманный суд столицы рассматривает ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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      Любовь Ширижик
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