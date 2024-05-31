В Минобороны Франции заявили о помощи России в одном вопросе

Глава МО Франции Лекорню: мы передали России информацию по теракту в «Крокусе»

Франция передала России информацию разведки, чтобы помочь с расследованием теракта в «Крокус Сити Холле». О помощи Москве в одном вопросе рассказал глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню, его слова приводит ТАСС.

«У французских разведывательных служб были некоторые элементы [информации], которые позволили бы узнать правду об атаках. Мы решили, несмотря на серьезные разногласия, которые у нас есть с [президентом России] Владимиром Путиным, передать информацию о теракте, которая у нас была», — поведал Лекорню.

Он назвал это хорошим примером партнерства в вопросе борьбы с терроризмом, хотя между странами существуют существенные разногласия.

Ранее 1 июня стало известно, что на сотрудников «Крокуса» завели дело из-за закрытых пожарных дверей. Им предъявили обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и отпустили под подписку о невыезде.