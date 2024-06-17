Начальника СИЗО Ростова-на-Дону проверят после захвата террористами заложников

Служебная проверка начата в отношении начальника СИЗО Ростова-на-Дону Мусаева

Запрещенные предметы изъяли в СИЗО Ростова-на-Дону после захвата заложников

Начало событий в новости Запрещенные предметы изъяли в СИЗО Ростова-на-Дону после захвата заложников

В отношении начальника СИЗО-1 Ростова-на-Дону Андрея Мусаева инициировали служебную проверку после захвата террористами двоих заложников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В ходе инспекции проверяющие уделят внимание условиям содержания арестантов в СИЗО. Также будут изучены показания заключенных о том, что террористы проводили вербовку сокамерников, обещая деньги после побега. А также арестанты рассказали силовикам о ночных обсуждениях террористов планов захвата заложников.

Также следователи проводят допросы сотрудников изолятора.

В результате обысков в СИЗО изъяли запрещенные предметы — средства мобильной связи и бытовые предметы.

Утром 16 июня стало известно, что шестеро заключенных в СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. В ходе штурма спецназ ликвидировал террористов.