Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:21, 17 июня 2024Силовые структуры

Начальника СИЗО Ростова-на-Дону проверят после захвата террористами заложников

Служебная проверка начата в отношении начальника СИЗО Ростова-на-Дону Мусаева
Начало событий в новости Запрещенные предметы изъяли в СИЗО Ростова-на-Дону после захвата заложников

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В отношении начальника СИЗО-1 Ростова-на-Дону Андрея Мусаева инициировали служебную проверку после захвата террористами двоих заложников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В ходе инспекции проверяющие уделят внимание условиям содержания арестантов в СИЗО. Также будут изучены показания заключенных о том, что террористы проводили вербовку сокамерников, обещая деньги после побега. А также арестанты рассказали силовикам о ночных обсуждениях террористов планов захвата заложников.

Также следователи проводят допросы сотрудников изолятора.

В результате обысков в СИЗО изъяли запрещенные предметы — средства мобильной связи и бытовые предметы.

Утром 16 июня стало известно, что шестеро заключенных в СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. В ходе штурма спецназ ликвидировал террористов.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине оценили значение Крымского моста

      В России выявили два медицинских картеля на более чем миллиард рублей

      В Госдуме одним словом описали итоги «саммита мира» в Швейцарии

      В США предупредили об опасности заблуждений о России

      Москвичей предупредили о граде

      Главного редактора и экс-журналистку издания «Важные истории» объявили в розыск

      «Знак — рано умирать». Игрушка сына спасла женщину-фельдшера в зоне СВО во время атаки украинского дрона

      Звезда «Золушки» прогулялась по улице в мини-шортах

      Российский фигурист объявил о помолвке с Трусовой

      У Анастасии Заворотнюк обнаружился долг перед налоговой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше