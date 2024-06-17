Запрещенные предметы изъяли в СИЗО Ростова-на-Дону после захвата заложников

В ростовском СИЗО после захвата заложников изъяли запрещенные предметы

В СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где заключенные захватили заложников, изъяли запрещенные предметы, сообщает ТАСС.

Среди прочего оказались средства мобильной связи и бытовые предметы.

Ранее сообщалось, что в СИЗО проходят обыски, у заключенных ищут запрещенные предметы.

Утром 16 июня стало известно, что шестеро заключенных в СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Сообщалось, что трое из заключенных ранее планировали совершить теракт в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесской Республике. Взятие заложников в СИЗО-1 закончилось штурмом.