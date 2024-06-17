Начался допрос сотрудников ростовского СИЗО после захвата заложников

Следователи допрашивают сотрудников СИЗО Ростова после захвата заложников

Следователи приступили к допросу сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону в связи с захватом террористами двоих заложников. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе допроса у работающих в спецучреждении интересуются вопросами осуществления надзора и контроля, досмотра передач, а также профилактической работой среди контингента.

В отношении начальника СИЗО-1 Ростова-на-Дону Андрея Мусаева инициировали служебную проверку после захвата террористами двоих заложников. В ходе инспекции проверяющие уделят внимание условиям содержания арестантов в СИЗО. Также будут изучены показания заключенных о том, что террористы проводили вербовку сокамерников, обещая деньги после побега. А также арестанты рассказали силовикам о ночных обсуждениях террористов планов захвата заложников.

В результате обысков в СИЗО изъяли запрещенные предметы — средства мобильной связи и бытовые предметы.