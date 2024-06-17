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11:08, 17 июня 2024Силовые структуры

Раскрыто число арестантов в захваченном террористами ростовском СИЗО

В СИЗО Ростова содержалось 900 человек при лимите в 500 заключенных
Начало событий в новости В СПЧ заявили о проблемах в ростовском СИЗО

Фото: Федор Ларин / РИА Новости

В СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где заключенные захватили в заложники двоих сотрудников, содержалось 900 человек при лимите в 500 заключенных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, изолятор был перегружен почти в два раза, а сотрудников не хватало. Дефицит штата составлял 30 процентов, заявил член Совета по правам человека (СПЧ), ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Следователи приступили к допросу сотрудников СИЗО-1, им будут задавать вопросы осуществления надзора и контроля, досмотра передач, а также профилактической работой среди контингента.

В отношении начальника СИЗО-1 Ростова-на-Дону Андрея Мусаева инициировали служебную проверку после захвата террористами двоих заложников. В ходе инспекции проверяющие уделят внимание условиям содержания арестантов в СИЗО. Также будут изучены показания заключенных о том, что террористы проводили вербовку сокамерников, обещая деньги после побега. А также арестанты рассказали силовикам о ночных обсуждениях террористами планов захвата заложников.

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      Любовь Ширижик
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