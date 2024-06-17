Раскрыта доля мусульман среди арестантов ростовского СИЗО

В СИЗО Ростова-на-Дону содержится 20 процентов мусульман

В СИЗО Ростова-на-Дону, где заключенные захватили в заложники двоих сотрудников, доля мусульман составляет 20 процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди контингента изолятора находятся обвиняемые в совершении террористических преступлений, дела которых рассматриваются в Южном окружном военном суде.

Ранее 17 июня сообщалось, что в изоляторе содержится 900 человек при лимите в 500 заключенных. СИЗО перегружен почти в два раза, а сотрудников не хватает. Дефицит штата составлял 30 процентов, заявил член Совета по правам человека (СПЧ), ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.