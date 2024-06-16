В СПЧ заявили о проблемах в ростовском СИЗО

Член СПЧ Мельников: в ростовском СИЗО не хватает 30% сотрудников

В ростовском следственном изоляторе (СИЗО), где произошел захват заложников, для полной комплектации штата не хватает 30 процентов сотрудников. Об этом заявил член Совета по правам человека (СПЧ), ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, его слова приводит РИА Новости.

«По моей информации, СИЗО не доукомплектовано сотрудниками на 30 процентов. Могу лишь предположить, что количество незанятых штатных единиц в изоляторе подобного типа составляет от 70 до 90 штук. Это огромная цифра», — сказал Мельников.

Он отметил, что для решения этой проблемы необходимо увеличить денежное довольствие сотрудников и повысить престиж службы.

Утром 16 июня стало известно, что шестеро заключенных в СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Сообщалось, что трое из преступников ранее планировали совершить теракт в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесской Республике.

Взятие заложников в СИЗО-1 закончилось штурмом. Ему предшествовали переговоры с преступниками, однако они не помогли добиться желаемого. По итогам штурма все шестеро заключенных были ликвидированы спецназом.