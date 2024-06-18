Источник рассказал о третьем заложнике при захвате ростовского СИЗО

SHOT: третий заложник при захвате СИЗО заблокировал путь к оружейной комнате

При захвате ростовского СИЗО был третий заложник. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По его данным, помимо 39-летнего начальника оперативного управления и 23-летнего младшего инспектора дежурной службы СИЗО-1, террористы захватили 31-летнего начальника оперативного отдела, ранив его ножом в руку. Но он смог вырваться и сбежать, заблокировав террористам доступ к оружейной комнате.

Отмечается, что беглецы содержались в соседних камерах, прям через стену. В качестве каната они использовали четыре связанные простыни.

Утром 16 июня шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО и взять в заложники сотрудников изолятора. Позднее спецназ провел штурм изолятора. Ему предшествовали переговоры с преступниками, однако они не помогли добиться желаемого.

По итогам штурма все шестеро заключенных были ликвидированы спецназом. Находившиеся в плену террористов сотрудники СИЗО были освобождены, они не пострадали.