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08:43, 18 июня 2024Силовые структуры

Источник рассказал о третьем заложнике при захвате ростовского СИЗО

SHOT: третий заложник при захвате СИЗО заблокировал путь к оружейной комнате

Фото: Федор Ларин / РИА Новости

При захвате ростовского СИЗО был третий заложник. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По его данным, помимо 39-летнего начальника оперативного управления и 23-летнего младшего инспектора дежурной службы СИЗО-1, террористы захватили 31-летнего начальника оперативного отдела, ранив его ножом в руку. Но он смог вырваться и сбежать, заблокировав террористам доступ к оружейной комнате.

Отмечается, что беглецы содержались в соседних камерах, прям через стену. В качестве каната они использовали четыре связанные простыни.

Утром 16 июня шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО и взять в заложники сотрудников изолятора. Позднее спецназ провел штурм изолятора. Ему предшествовали переговоры с преступниками, однако они не помогли добиться желаемого.

По итогам штурма все шестеро заключенных были ликвидированы спецназом. Находившиеся в плену террористов сотрудники СИЗО были освобождены, они не пострадали.

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      Екатерина Кашурникова
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