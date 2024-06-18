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09:25, 18 июня 2024Силовые структуры

В ростовском СИЗО начали проверку отвечающих за «передачки» сотрудников

Shot: работники СИЗО могли способствовать передаче арестантам телефонов и ножей

Фото: Федор Ларин / РИА Новости

После захвата ростовского СИЗО-1 в первую очередь проверяют сотрудников оперативно-режимного отдела, который отвечает за проверку «передачек» для арестантов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По одной из версий, кто-то из работников мог поспособствовать передаче телефонов и ножей в изолятор. Сейчас причастные к этому устанавливаются. У всех арестантов СИЗО-1 изъята экстремистская литература, телефоны, ножи и другие запрещенные предметы.

Ранее стало известно, что при захвате ростовского СИЗО был и третий заложник — 31-летний начальник оперативного отдела. Террористы захватили его и ранили ножом в руку, однако мужчина смог вырваться и сбежать, заблокировав злоумышленникам доступ к оружейной комнате.

Шестеро заключенных сумели выбраться из камеры СИЗО-1 и взять в заложники сотрудников изолятора утром 16 июня. Позднее спецназ провел штурм изолятора и ликвидировал террористов.

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      Олеся Мицкевич
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