В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали бомбы. Наводку на них дала одна из западных спецслужб

КГБ Белоруссии задержал школьников, применяющих самодельные бомбы

В Белоруссии задержали группу школьников, которые изготавливали и применяли самодельные взрывные устройства (СВУ). О проведенной операции сообщили в Комитете государственной безопасности (КГБ) республики.

Одна из западных спецслужб обнаружила ряд Telegram-каналов, связанных с нацистскими и экстремистскими группировками, в частности поддерживающую ИГИЛ (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), и направила запрос о помощи и содействии в белорусский КГБ. Выяснилось, что среди подписчиков зарегистрировано более десяти учеников из Могилева.

Все эти подростки не только были подписаны, но и вели активное самообразование: специальная литература для пользователей чата была в свободном доступе. Например, как изготовить автомат телеканал ОНТ

После задержания бомбисты рассказали, что имели доступ к специальной литературе по изготовлению СВУ и стрелкового оружия. В каналах обнаружили множество проукраинских постов, в которых содержались призывы к ненависти России и восхвалению Запада.

«Идеологическая обработка и радикализация молодежи, вовлечение в нацизм и экстремизм, склонение несовершеннолетних к преступлениям террористического характера. Именно такую цель преследуют те, кто плодят такие Telegram-каналы. Ссылки раскидываются армией ботов по социальным сетям», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконных действиях в отношении взрывчатых веществ и приготовлении к акту терроризма.

Жителям Белоруссии начали приходить террористические рассылки

В марте МВД Белоруссии сообщило, что гражданам республики через Telegram начали приходить сообщения с предложением совершить теракт.

В министерстве подчеркивали, что такие призывы чаще всего получали школьники и молодые люди. О подобных рассылках обычно следует незамедлительно сообщать в милицию. По каждому факту МВД проводит тщательную проверку.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Интернет-призывы к совершению террористических действий являются особо тяжкими преступлениями, отметили в МВД.

Лукашенко призывал граждан бороться с угрозами терроризма

Президент Беларуси Александр Лукашенко обращался к гражданам за поддержкой в борьбе с угрозами терроризма и экстремизма. Он призывал граждан информировать спецслужбы по любому поводу.

«Поверьте, отвлекаются колоссальные ресурсы: милиция, чекисты, отчасти военные… Мы отвлекаем огромные ресурсы, чтобы сдержать, особенно диверсантов, которые перебрасываются через нашу границу», — подчеркивал президент.

Несмотря на имеющиеся ресурсы, противостоять данной угрозе на все 100 процентов невозможно. Без помощи рядовых граждан с этим злом точно не справиться, убежден Лукашенко.