КГБ Белоруссии задержал школьников-бомбистов

ОНТ: КГБ Белоруссии задержал школьников, которые изготавливали и взрывали бомбы

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии провел операцию по раскрытию и задержанию группы школьников, изготавливающих и применявших самодельные взрывные устройства (СВУ). Об этом сообщает телеканал ОНТ.

На ряд Telegram-каналов, связанных с нацистскими и экстремистскими группировками, в частности с ИГИЛ (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), белорусским силовикам дала наводку одна из крупных западных спецслужб. Выяснилось, что в этих чатах, среди прочих зарегистрированы более десяти учеников из Могилева.

После задержания бомбисты рассказали, что у них был доступ к спецлитературе по изготовлению СВУ и стрелкового оружия. Также в каналах было найдено множество проукраинских постов, в которых содержатся призывы к ненависти к России и восхваления Запада. Было возбуждено уголовное дело по статьям о незаконных действиях в отношении взрывчатых веществ и приготовлении к акту терроризма.