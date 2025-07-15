Россиянка получила удар молнии во время шторма в Европе и чудом выжила

The Sun: Россиянка чудом выжила после удара молнии на пляже Испании

Россиянка получила удар молнии на пляже в Испании и чудом выжила. Об этом сообщило издание The Sun.

62-летняя женщина пострадала во время шторма, который обрушился на страну Европы в минувшие выходные 12-13 июля. В субботу она попыталась спрятаться от непогоды под деревом недалеко от пристани для яхт в Валенсии, там ее ударила молния.

Женщину госпитализировали в критическом состоянии, теперь она борется за жизнь. Вместе с ней пострадала ее 22-летняя дочь, которая находилась в инвалидной коляске после недавней операции. У нее повреждения не такие обширные. Уточняется, что обе пострадавшие — гражданки России, но живут в Испании.

Ранее трое человек не выжили после удара молнии на пляже в Тульской области. В их числе был ребенок.