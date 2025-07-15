Молния убила трех человек на пляже в российском регионе

Молния убила трех человек на пляже в Тульской области, в их числе ребенок

Молния убила трех человек на пляже в Тульской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что среди погибших — 13-летний мальчик, мужчина и женщина из разных семей. Еще шесть человек пострадало. Туляки отдыхали на пляже в селе Бунырево (город Алексин). Молния ударила в толпу.

Следователи начали проверку по факту гибели людей и осмотр места происшествия.

Ранее сообщалось, что в поселке Александровка Новосибирской области подросток погиб и еще один пострадал из-за удара молнии в шалаш. Мальчики-пастухи спрятались в него от непогоды. По предварительным данным, молния ударила туда из-за того, что подростки использовали телефоны.