Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:11, 15 июля 2025Россия

Молния убила трех человек на пляже в российском регионе

Молния убила трех человек на пляже в Тульской области, в их числе ребенок
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Молния убила трех человек на пляже в Тульской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что среди погибших — 13-летний мальчик, мужчина и женщина из разных семей. Еще шесть человек пострадало. Туляки отдыхали на пляже в селе Бунырево (город Алексин). Молния ударила в толпу.

Следователи начали проверку по факту гибели людей и осмотр места происшествия.

Ранее сообщалось, что в поселке Александровка Новосибирской области подросток погиб и еще один пострадал из-за удара молнии в шалаш. Мальчики-пастухи спрятались в него от непогоды. По предварительным данным, молния ударила туда из-за того, что подростки использовали телефоны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме призвали обложить китайские автомобили пошлинами

    Парень воспользовался ноутбуком девушки и сделал неприятное открытие

    Во Франции предрекли Европе масштабный конфликт к 2030 году

    В ЕС задумались о 19-ом пакете антироссийских санкций

    Молния убила трех человек на пляже в российском регионе

    Застуканным детьми во время секса родителям дали совет

    Учительница призналась в совращении 12 малолетних

    Раскрыта удивительная польза яиц

    Спецпредставителю Трампа показали портреты ликвидированных бойцов ВСУ

    Трамп нашел возможность помочь экономике США за счет Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости