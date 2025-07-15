Папарацци сняли поцелуй Конора Макгрегора с неизвестной девушкой в бикини на пляже

Папарацци сняли поцелуй бойца Конора Макгрегора с неизвестной девушкой на пляже

В сети появились откровенные снимки ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора с неизвестной девушкой. Соответствующий материал приводит The Sun.

Папарацци сняли 37-летнего спортсмена на пляже в Форт-Лодердейле, штат Флорида, США. Он предстал перед камерой в коротких зеленых шортах. В свою очередь, его спутница надела леопардовое бикини, нанесла на губы бордовую помаду и дополнила образ золотистыми серьгами-кольцами. При этом на фото попало, как Макгрегор обнимает и целует девушку.

В то же время известно, что боец ММА с 2008 года находится в отношениях с Ди Дэвлин, с которой воспитывает четверых детей.

Ранее в июле американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в домогательствах.