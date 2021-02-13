Журналистов «пророссийских» телеканалов лишили аккредитации в Верховной Раде

Журналистов заблокированных украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые ранее попали под санкции президента Украины Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), лишили аккредитации в Верховной Раде. Об этом пишет РИА Новости.

По словам депутата от фракции «Голос» Роман Лозинский у телеканалов «забрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной Рады».

«Вполне справедливо, потому что эти рупоры пропаганды из-за поребрика занимались явно не журналистикой, а только подрывной деятельностью и дискредитацией проукраинских сил парламента», — заявил он. Лозинский подчеркнул, что это не последние «пророссийские» «диверсионные СМИ» на Украине.

3 февраля сообщалось, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует процедуру импичмента президента в связи с введенными Советом национальной безопасности и обороны санкциями против «пророссийских» телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZiK. В свою очередь, Зеленский заявил, что страна поддерживает свободу слова, но не пропаганду. По его словам, Украина ведет борьбу в информационной войне за правду и европейские ценности.

2 февраля стало известно, что Зеленский ввел в действие решение СНБО о блокировке оппозиционных телеканалов. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».

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