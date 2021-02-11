Зеленский ответил на вопрос о закрытии еще одного украинского телеканала

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о планах закрыть еще один украинский телеканал — «Наш», — вслед за каналами «112 Украина», NewsOne и ZIK. Его цитирует ТАСС.

«Мы ваш телеканал не планируем закрывать», — ответил украинский лидер на соответствующий вопрос журналиста канала «Наш».

По словам Зеленского, власти Украины должны были закрыть «оппозиционные телеканалы» еще в 2018 году. «У "Европейской солидарности" была возможность закрыть каналы, которые финансируются деньгами из временно оккупированных территорий и из Российской Федерации, еще в 2018 году в первый раз, мне так кажется. У них была возможность с руководителем этой партии, тогда он был руководителем нашего государства, они этого не сделали», — пояснил Зеленский.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Они прекратили вещание, их сайты были заблокированы.

4 февраля ОПЗЖ объявила о начале процедуры импичмента Зеленскому, обвинив его в цензуре.