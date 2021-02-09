Бывший латвийский депутат оценил блокировку 16 российских телеканалов

Блокировка еще 16 российских телеканалов в Латвии — это «языковое свинство». Таким образом запрет Национального совета по электронным СМИ на вещание оценил сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ), бывший депутат сейма Мирослав Митрофанов, его слова передает РИА Новости.

«Ни дня без языкового свинства! Очередной удар по русскоязычному телевидению под очередным надуманным предлогом. Власти зачищают информационное поле в ожидании часа икс, который запланирован на июль месяц», — заявил Митрофанов.

Он пояснил, что в соответствии с законом, принятым в 2020 году, 80 процентов базового пакета кабельного телевидения должно быть на языках Евросоюза, в список которых русский язык не входит. Однако операторы могут предложить пользователям подключить эти телеканалы дополнительно, в качестве приложения к базовому пакету. Чтобы не дать им такой возможности, вещание российских каналов блокируют, считает бывший депутат сейма.

Ранее 9 февраля сообщалось, что в Латвии заблокируют ретрансляцию еще 16 российских телеканалов. Речь идет о REN TV Baltic, НТВ МИР Baltic, Karusel International, «НТВ Сериал» и других. До этого латвийский оператор кабельного телевидения Tet с 1 февраля прекратил трансляцию российского Первого канала, «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».