Крупнейший латвийский оператор прекратил трансляцию российских каналов

Крупнейший в Латвии оператор кабельного телевидения Tet с 1 февраля прекратил трансляцию российского Первого канала, «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс», передает РИА Новости.

В руководстве компании отметили, что ограничения были наложены из-за «неясностей в праве представления каналов» и «беспокойства из-за соблюдения режима санкций».

Оператор пообещал наладить трансляцию других равноценных каналов вместо заблокированных. В их число он пообещал включить «Пятницу», «Мир», «Дождь», «Здоровое ТВ» и другие.

Tet является крупнейшим в Латвии поставщиком кабельного телевидения, государство контролирует 51 процент его акций. МИД России неоднократно упрекал власти республики в создании помех для работы российских журналистов и телеканалов, объясняя это попранием основ демократического общества.