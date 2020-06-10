Молдавская партия «ШОР» выступила за отмену запрета российского телевещания

Депутаты парламентской фракции молдавской партии «ШОР» разработали проект закона об отмене запрета на ретрансляцию программ российского телевидения, о чем объявил лидер партии и председатель фракции Илан Шор. Политик назвал существующий запрет неконституционным. Свою позицию Илан Шор обосновывает тем обстоятельством, что партия получает от граждан Молдовы множество обращений с просьбой о возобновлении вещания российских телепрограмм, которые в последнее время участились. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Мы считаем эти поправки неконституционными и неоправданными. Граждане нашей страны не маленькие дети, которых надо учить, что им можно смотреть, а что нельзя. Человек вправе сам для себя выбрать», — заявил Илан Шор и выразил недоумение политикой президента Молдовы Игоря Додона. Политик напомнил, что глава молдавского государства выступал против дискриминирующего российское вещание закона и отказывался его промульгировать. «Нам непонятно, почему, будучи у власти, подмяв под себя тотальную власть в стране, он даже не сделал попытку изменить или отменить эти поправки», — подчеркнул Илан Шор.

Илан Шор объявил, что фракция его партии приняла решение внести в парламент законопроект, предполагающий отмену этих поправок. Лидер Партии «ШОР» призвал депутатов других фракций и в первую очередь тех, кто выступал против этого неконституционного запрета, поддержать инициативу.

Парламент Молдовы прошлого созыва в 2018 году внес в Кодекс о телерадиовещании поправки, запрещающие ретрансляцию информационных и аналитических программ, в частности политической и военной тематики, из ряда стран, включая Россию. Позже был принят новый Кодекс об аудиовизуальных услугах, в котором запрет оставили в силе, несмотря на критику со стороны представителей гражданского общества и международных организаций.

