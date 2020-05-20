В Молдавии церковь заявила об угрозе чипирования через вакцину от коронавируса

Синод Православной церкви Молдавии обратился к властям с предупреждением об угрозе, которую, по его мнению, содержит возможная вакцинация от коронавируса, сообщает «Интерфакс».

В обращении говорится, что «вакцинация представляет собой опасность микрочипирования или попадания в организм человека посторонних устройств». Поэтому во многих странах Европы общество выступает против обязательного использования вакцин, особенно против коронавируса, поскольку рассматривает это как способ «для глобальной системы антихристов ввести микрочипы в тела людей, чтобы контролировать их с помощью технологии 5G».

Основным человеком, ответственным за разработку микрочипирования с помощью вакцины, которая вводит наночастицы в организм, члены синода называют основателя Microsoft Билла Гейтса. В связи с этим церковь предупредила власти, что будущая прививка от коронавируса должна быть добровольной.

Премьер-министр Ион Кику отреагировал на обращение синода, также раскритиковавшего ограничения на проведение богослужений из-за коронавируса, передает «Sputnik Молдова». Кику попросил Бога дать ему «разум и силы реагировать мудро и спокойно на такое». «Давайте будем милосердными и понимающими. С каждым из нас может случиться то, что наш разум окажется затуманен силой инстинктов и искушений», — заявил глава правительства и призвал граждан Молдовы молиться «за ясность ума и здоровье людей, в том числе чиновников и служителей церкви».

Ранее в мае в желании чипировать всех людей планеты Гейтса заподозрил российский режиссер Никита Михалков.

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