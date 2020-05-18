Во Всемирном русском соборе потребовали расследовать происхождение коронавируса

Правозащитный центр Всемирного русского народного собора (ВРНС, находится по эгидой Русской православной церкви) потребовал от Следственного комитета и Генпрокуратуры расследовать происхождение нового коронавируса SARS-CoV-2, а также проверить процесс создания вакцины от него. Соответствующее обращение опубликовано на сайте организации.

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В тексте говорится о заявлении французского вирусолога Люка Монтанье о том, что новый вирус якобы создан в лаборатории, и об этом свидетельствует наличие в его геноме частицы ВИЧ. Юристы ВРНС ссылаются на многочисленные выступления представителей США и Китая, которые обвиняли друг друга в искусственном создании инфекции. Также упоминаются Фонд Рокфеллера и Фонд Билла и Мелинды Гейтс, которые исследовали тему возможных пандемий, и критикуется деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Во Всемирном русском соборе считают, что ВОЗ может лоббировать интересы фармацевтических и других транснациональных корпораций, чтобы страны закупали их продукцию. Правозащитники предположили, что всемирная организация потенциально может продвигать вакцины, созданные «на основе сбора генетического материала», которые можно использовать в качестве «этнического генетического биологического оружия».

«Просим провести проверку сведений, изложенных в данном обращении на предмет достоверности информации, распространенной приведенными в ссылках источниками», — сказано в обращении.

В середине мея Генпрокуратура потребовала заблокировать интернет-материалы с фейками о том, что коронавирус создан для решения проблемы перенаселения планеты и для чипирования людей через вакцинацию. 7 мая прокуратуры Москвы выступила за возбуждение уголовного дела по факту распространение фейков об искусственном происхождении вируса.

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