Версию о создании коронавируса для борьбы с перенаселением Земли признали фейком

Генпрокуратура России потребовала заблокировать распространяемые в соцсетях фейки о том, что коронавирус создан для борьбы с перенаселением Земли и под видом вакцинации людей будут чипировать. Об этом «Интерфаксу» сообщили в ведомстве.

На одном из интернет-ресурсов прокуроры Республики Северная Осетия — Алания выявили видео под названием «Жесткая и страшная правда о нашем мире», автор которого говорит об искусственном происхождении коронавирусной инфекции, созданной для устранения проблемы перенаселения Земли, и призывает отказываться от вакцинации.

Прокуратура Новосибирской области обнаружила на YouTube видео «Вакцинация пройдет в виде чипирования!». Там также выдвигается версия о создании коронавируса для сокращения численности населения и введения тотального контроля над людьми. Создатели ролика пропагандируют не обращаться за медицинской помощью в случае заболевания коронавирусной инфекцией и участвовать в массовых мероприятиях.

В Генпрокуратуре считают, что просмотр этих роликов формирует у граждан искаженное мнение о коронавирусной инфекции, поэтому прокуроры просят Роскомнадзор ограничить доступ к подобным фейкам.

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