Малышеву обвинили в создании фейков о коронавирусе

Российская телеведущая Алена Водонаева обвинила телеведущую и доктора медицинских наук Елену Малышеву в создании фейков о коронавирусе. Об этом она заявила в своем YouTube-канале.

Водонаева напомнила, что ранее Малышева назвала коронавирус «чудом чудесным», которое не несет угрозу для детей. Телеведущая заявила, что высказывания доктора медицинских наук по поводу нулевой смертности детей от инфекции противоречат статистике Минздрава России.

«Как это дети не попадают в реанимацию, если Минздрав отчитывается, что к 1 мая два ребенка скончались, а 11 находились в тяжелом состоянии?» — задается вопросом Водонаева. Она добавила, что подобные заявления нельзя оставлять безнаказанными.

Ранее Малышева, отвечая на вопрос, насколько опасен коронавирус, назвала его одним из самых прекрасных вирусов. Свою точку зрения она объяснила тем, что средний возраст умерших из-за коронавируса — 79,5 года, а дети из-за него практически не болеют.

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