Бывший СССР
 
Последние новости
Украина отобрала у канонической церкви Почаевскую лавру
Лавров сравнил действия Запада с супружеской изменой
Капитана «Реала» обвинили в допинге
Россиянин грязно выругался в машине и получил штраф
Задержание полицией группы IC3PEAK опровергли
Ягудин ответил на издевки Плющенко
Раскрыт секрет привлекательного лица на фото
Порошенко отреагировал на поездку Путина в Крым
Цены на американскую нефть сложились в «смертельный крест»
Новости партнеров

Русскоязычного журналиста задержали в Латвии за антигосударственную деятельность

Перейти в «Мою Ленту»
Юрий Алексеев

Полиция безопасности Латвии задержала русскоязычного журналиста и правозащитника Юрия Алексеева. Об этом сообщила ТАСС его адвокат Имма Янсоне.

По ее словам, он пробудет в полиции двое суток, после чего суд примет решение либо отпустить его, либо арестовать.

Юрист отметила, что против Алексеева возбуждены уголовные дела по двум статьям: деятельность, направленная против Латвии, и помощь иностранному государству в его деятельности против Латвии. «Считаю, что он задержан за свою журналистскую работу», — подчеркнула Янсоне.

В пятницу, 23 ноября, в доме Алексеева провели очередной обыск.

Журналиста уже задерживали в декабре 2017 года за публикации, содержащие признаки разжигания межнациональной розни. Тогда его дом тоже обыскивали, спецслужбы обнаружили патроны для пистолета и детскую порнографию. Правозащитника отпустили под подписку о невыезде. Позже против него выдвинули обвинения и за разжигание, и за незаконное хранение боеприпасов, и за распространение порно. Алексеев вину не признавал и заявлял, что дело сфабриковано. Он утверждал, что патроны ему подбросили при обыске, а найденные материалы — фото его детей во время купания.

59-летний Юрий Алексеев родился в Норильске. В Латвии был генеральным директором газеты «Бизнес&Балтия», затем ее главным редактором, а также шеф-редактором «Коммерсанта Baltic daily» и главным редактором журнала «Бизнес.lv». Участвовал в работе левоцентристской партии ЗаПЧЕЛ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
МИД увидел подтекст в задержании российского журналиста в США
Наблюдавшего за промежуточными выборами российского журналиста задержали в США
Суд в Томске признал противозаконной работу журналиста на митинге
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0022 ноября

Надежный друг

Лукашенко помогает Украине воевать в Донбассе. И продает ее товары России
14:1423 ноября

Лукашенко снова обрушился с критикой на правительство

04:3222 ноября

Порошенко обвинили в пьянстве во время Майдана

01:4322 ноября

Порошенко захотел декоммунизировать еще одну область

Бывший СССР00:01 8 ноября

Сказке конец

Туркмены построили свой СССР. Теперь они много работают, мало едят и любят вождя
18:2223 ноября

С украинского аэродрома украли самолет

09:5621 ноября

Арестованное в ответ на российские санкции судно покинуло Украину

17:1123 ноября

Тимошенко назвала украинцев нацией беженцев

Бывший СССР00:0210 ноября

Балтийский картель

Эстонские каратисты мечтали завалить США наркотиками. Им помешал «колумбиец»
13:0521 ноября

Британские военные займутся подготовкой украинского спецназа

13:2319 ноября

Белорусских воров в законе призвали объединиться

13:0523 ноября

Порошенко уличили в тайных встречах с кумом Путина

Россия
«Мальчики ржали у гроба»
Российская школьница покончила с собой из-за травли. Теперь это хотят скрыть
«Проблема не только в деньгах»
Бедные россияне устали смотреть на богатых и стали злее. Как это исправить?
«Разве это не современный фашизм?»
Нужно ли лечить одного человека, если на эти деньги можно помочь сотням
«Слишком много реальных и тяжелых проблем»
Откуда берется бедность в России и почему с ней придется жить еще долго
Полетавшие над Кремлем военные помогут москвичам быстрее Бэтмена
Губернатор Подмосковья Воробьев обсудил с Путиным реализацию майского указа
Владимир Сотников«Незачем ради умирающего заморачиваться. И так сойдет»
Российский врач рассказал правду о медицине. Его хотят признать больным
Все материалы
Мир
«Жизнь человека ничего не стоит»
Предательство, смерть и хаос: как российские наемники воюют в Сирии
Раскрыто содержание трудовых договоров наемников ЧВК Вагнера
Раскрыто тайное убийство беженцев израильской подлодкой
Пострадавший от «Новичка» полицейский рассказал о жизни после отравления
Американцам пригрозили Шойгу
Старикам еще одной страны предложили повременить с пенсией
Появились подробности последних минут полета упавшего в Индонезии самолета
Все материалы
Бывший СССР
«Мы не считаем московских оккупантов людьми»
Кто учит украинских детей убивать русских
Лукашенко снова обрушился с критикой на правительство
Надежный друг
Лукашенко помогает Украине воевать в Донбассе. И продает ее товары России
Порошенко захотел декоммунизировать еще одну область
С украинского аэродрома украли самолет
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Тимошенко назвала украинцев нацией беженцев
Все материалы
Экономика
Римские цифры
В Европе назрел новый кризис. По кому он ударит первым?
Игорь ШуваловВЭБ платежом красен
Возврат долгов стал принципиальным для команды Шувалова
Рублю пообещали светлое будущее
Цена на нефть пробила психологическую отметку
Биткоин установил очередной антирекорд
«Газпром» упустил лидерство в России
Российским нефтяникам предсказали проблемы из-за США
Все материалы
Силовые структуры
Не устояла
Лучшая следовательница Москвы сколотила банду. Они украли 44 квартиры
Дело без тела
В России сажают за убийства без трупов. Даже если жертвы на самом деле живы
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Врач забыл надеть очки и убил пациентку
Бывший вице-губернатор получил 11 лет строгого режима за взятки
Российский центр реабилитации пытал наркоманов по американской методике
Опубликовано видео алиби обвиняемого в групповом изнасиловании дознавательницы
Все материалы
Наука и техника
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
Новая жизнь
Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
Абсолютный ноль
На науку выделяют миллиарды по всему миру. Куда они исчезают?
Российского тяжелого «Охотника» разогнали
Опровергнуто существование жидкой воды на Марсе
США унизили Россию лунным подрядом
«Российский Falcon 9» получит имя грязнейшей реки Сибири
Все материалы
Спорт
Черный монах
Создатель самбо учил большевиков драться. Он умер забытым в тюрьме
Ягудин ответил на издевки Плющенко
Медведева вновь упустила лидерство
Плющенко высмеял Ягудина
Загитова нашла себе соперниц
Стали известны слова Путина Нурмагомедову после победы над Макгрегором
«Стоит раз облажаться, и вы нас ненавидите»
В 1990-е английский футбол похоронили. Все изменил один чемпионат мира
Все материалы
Культура
Жизнь без лоха
Кино недели: криминал, коррупция и разводка у них и у нас
«Это похоже на ночной клуб»
Где русские, немцы и французы рассказывают анекдоты и сплетни
Хаски преследует полиция
У рэпера срывают концерты и блокируют клипы. Чем он не угодил властям?
Одинокого 50 Cent с праздничным бутербродом пожалели в сети
Группу IC3PEAK после сообщений об угрозах ФСБ увезла полиция
В Европе арестовали выставку Бэнкси
Умер автор стихов для «Прощания славянки»
Все материалы
Интернет и СМИ
«На работу уже не берут — возраст»
Пенсионеры теснят молодых на YouTube. У них выходит и веселиться, и зарабатывать
Ведущий программы «Время» рассказал о свободе слова на Первом канале
Фильтруй базар
Тюрьма за порно и запрет мемов. Выживать в интернете стало сложнее
«Ой, а разве “Работница” еще жива?»
Этот журнал пережил войну и советскую пропаганду. И до сих пор на плаву
Трогательная записка школьницы на помятом автомобиле умилила пользователей сети
Мужчина набил татуировку с лицом известного телеведущего на ягодице
«Знали бы люди, что их просто используют»
На российском телевидении почуяли оттепель. На самом деле стало только хуже
Все материалы
Ценности
Дина аль-Джухани АбдулазизКоролевы Востока
Самые красивые и могущественные мусульманки мира
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Бритни СпирсВышли в ноль
Самые сексуальные и знаменитые женщины начала 2000-х
Юная британка превратила политика в кекс
Раскрыт секрет привлекательного лица на фото
Кейт Миддлтон уличили в манипулировании дизайнерами
Разъяренные женщины вышли на улицу в кружевном белье из-за изнасилований
Все материалы
Путешествия
Под углом
Далекие и загадочные уголки Земли глазами лучших фотографов мира
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Право руля
Суши, шансон и водка: чем живет Сахалин и зачем туда ехать
Депутаты связали пытавшегося выпрыгнуть из летящего самолета пассажира
Обнаружены записки убитого дикарями туриста
Певица Зара восхвалила Петра Первого
Никаких хинкали!
Бутики, террасы и дворики: где найти секретные места Тбилиси
Все материалы
Из жизни
«Я себя такой шальной императрицей чувствую!»
Люди со всего мира раскрыли свои сексуальные фантазии. Она сумела их показать
Выбрана самая красивая студентка России
«Медвежий заклинатель» спас застрявшего медвежонка на глазах у его матери
Проклятые богатства
Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Смерть подождет
Эти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное
Уборщица получила 10 лет тюрьмы за приписанный класс в аттестате
Прохожий поймал брошенного из горящего дома ребенка
Все материалы
Новый Range Rover Evoque — главное
Что нужно знать про британский кроссовер нового поколения
Внедорожные суперкары
Идеальные Бугатти и Феррари для России — как бы они выглядели?
Видео: пикап-гигант за 7 млн
Внедорожный пикап из Форсажа — самый большой в России. Как на нем вообще ездить?
Император
Чтобы понять флагман Rolls-Royce, мы поездили сразу на двух «Фантомах»
«АвтоВАЗ» собрал первую Lada XRay с вариатором
В России Mazda отправит на сервис 62 тысячи автомобилей
Гигантский кроссовер Hyundai оставили без рычага коробки передач
Все материалы
Дом
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Хата с краю
Угадай страну по многоэтажке: коварный тест из спальных районов
Хмельницкий региональный литературно-мемориальный музей Н.А. Островского Монстры из прошлого
Самые странные здания Украины и Крыма
Церетели оштрафовали за самострой
Названы худшие районы Москвы
Число неплательщиков за услуги ЖКХ резко выросло
Атлантический рубеж
Почему россияне бросают родину и покупают дома в Португалии
Все материалы