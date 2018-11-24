Русскоязычного журналиста задержали в Латвии за антигосударственную деятельность

Полиция безопасности Латвии задержала русскоязычного журналиста и правозащитника Юрия Алексеева. Об этом сообщила ТАСС его адвокат Имма Янсоне.

По ее словам, он пробудет в полиции двое суток, после чего суд примет решение либо отпустить его, либо арестовать.

Юрист отметила, что против Алексеева возбуждены уголовные дела по двум статьям: деятельность, направленная против Латвии, и помощь иностранному государству в его деятельности против Латвии. «Считаю, что он задержан за свою журналистскую работу», — подчеркнула Янсоне.

В пятницу, 23 ноября, в доме Алексеева провели очередной обыск.

Журналиста уже задерживали в декабре 2017 года за публикации, содержащие признаки разжигания межнациональной розни. Тогда его дом тоже обыскивали, спецслужбы обнаружили патроны для пистолета и детскую порнографию. Правозащитника отпустили под подписку о невыезде. Позже против него выдвинули обвинения и за разжигание, и за незаконное хранение боеприпасов, и за распространение порно. Алексеев вину не признавал и заявлял, что дело сфабриковано. Он утверждал, что патроны ему подбросили при обыске, а найденные материалы — фото его детей во время купания.

59-летний Юрий Алексеев родился в Норильске. В Латвии был генеральным директором газеты «Бизнес&Балтия», затем ее главным редактором, а также шеф-редактором «Коммерсанта Baltic daily» и главным редактором журнала «Бизнес.lv». Участвовал в работе левоцентристской партии ЗаПЧЕЛ.

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