Суд в Томске признал противозаконной работу журналиста на митинге

Кировский районный суд в Томске оштрафовал на 12 тысяч рублей главного редактора газеты «Томская неделя» Владимира Губу за посещение несанкционированного митинга против повышения пенсионного возраста, сообщает ТВ2.
Журналиста признали виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП), которое прошло в городе 9 сентября. Суд не принял во внимание, что на акции протеста Губа выполнял редакционное задание и находился там в качестве корреспондента. Ему в вину поставили то, что на митинге он через громкоговоритель поблагодарил собравшихся за активную гражданскую позицию.
«Было много молодежи. Выступать я не собирался. Но когда на предложение подойти к микрофону и что-то сказать никто сразу не откликнулся, и пауза затянулась, я вышел и сказал, что рад видеть молодежь, которая наконец-то проснулась и начала отстаивать свои права. Потом я отошел от микрофона», – рассказывал журналист через несколько дней после акции.
В митинге 9 сентября участвовало около 300 человек, 13 из них задержали.
Ранее екатеринбургских полицейских заставили учить закон «О СМИ» после того, как они задержали несколько работавших на митинге журналистов, сообщало издание E1.ru.