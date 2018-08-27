Путину доложили о митингах против пенсионной реформы

Президент России Владимир Путин осведомлен о планах по проведению митингов против реформирования пенсионного законодательства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 27 августа.

«Президент постоянно получает информацию обо всем, что происходит во всех регионах Российской Федерации. Безусловно, об этом он также получает информацию, наряду с другими новостями», — сказал Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, следит ли Путин за митингами, которые проходят согласования в нескольких регионах.

Ранее в понедельник издание «Накануне.RU» сообщило, что администрация Челябинска согласовала коммунистам митинг против пенсионной реформы.

Масштабные изменения в пенсионной системе России правительство анонсировало в середине июня. 19 июля законопроект, основной пункт которого предполагает увеличение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин, прошел в Госдуме первое чтение. Второе чтение запланировано на осень, в настоящий момент собираются предложения и критика по документу.

Путин только один раз публично высказывался о готовящейся реформе. Он заявил, что разделяет негативное отношение большинства россиян к возможным переменам. Однако, по его словам, сегодняшняя возрастная планка выхода на пенсию была обозначена еще в 1930-е годы.

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