МИД увидел подтекст в задержании российского журналиста в США

Задержание в США главного редактора издания USA Really, первого зампредседателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Александра Малькевича вызывает серьезную озабоченность в МИД России. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати ведомства.

«Судя по задававшимся Малькевичу при задержании вопросам про пресловутое "российское воздействие" на выборы в США, <...> за произошедшим также просматривается стремление создать предлог для новых санкций против России», — отметили в министерстве.

По мнению ведомства, многочасовой допрос ФБР является очередным свидетельством давления американских властей не только на российскую прессу, но и на любое независимое мнение о США. В заявлении отмечается, что, как и в истории с телеканалом RT, Вашингтон старается помешать донесению объективной информации до американцев.

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В министерстве также потребовали прекратить практику гонений на российских журналистов.

Ранее стало известно, что Малькевича задержали 9 ноября после того, как он зарегистрировался на рейс в аэропорту. Затем сотрудники ФБР допросили его в отдельной комнате и вручили уведомление о необходимости зарегистрировать издание USA Really в качестве иностранного агента. Журналист позднее рассказал, что никаких обвинений ему не предъявляли.

Новостное интернет-издание USA Really является дочерним проектом Федерального агентства новостей и было запущено в июне 2018 года. Оно работает по американской информационной повестке, освещает события в сфере политики и общества.

Осенью 2017 года RT заставили зарегистрироваться в США как иностранного агента. В конце ноября Конгресс лишил журналистов канала аккредитации.

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