Интернет и СМИ
 
Последние новости
Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени 
Британец решил уйти из бокса после нокаута от «величайшего» Усика
Компонент ракетного топлива решили послать «Почтой России»
В Донбассе начались выборы глав республик и депутатов парламентов
МВД создало рабочую группу после призыва ФСБ «что-то делать» с детьми-радикалами
Обедавший крабами бандит-«цапок» подавился морально
«Нормальные пацаны из Омска» спасли замерзших лебедей
Лидер Южной Кореи обменял мандарины на грибы Ким Чен Ына
Трамп нашел предлог отказаться от поездки на кладбище
Новости партнеров

Стала известна причина задержания российского журналиста в США

Перейти в «Мою Ленту»

Главный редактор издания USA Really, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Александр Малькевич рассказал подробности своего задержания сотрудниками ФБР в Вашингтоне, передает в воскресенье, 11 ноября, «Интерфакс».

По словам Малькевича, его уведомили о необходимости зарегистрировать издание USA Really в качестве иностранного агента. «Ордер, который мне показали, предписывал меня задержать, провести со мной беседу, изъять и проверить все мои электронные носители», — отметил журналист.

Член ОП подчеркнул, что никаких обвинений ему предъявлено не было. Также он сообщил, что сотрудники ФБР задавали вопросы, касающиеся якобы российского вмешательства в выборы США 2016 года.

Кроме того, журналист уточнил, что на данный момент находится в Париже, куда прибыл для участия в мероприятиях, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.

11 ноября стало известно, что Малькевича задержали после того, как он зарегистрировался на рейс.

Новостное интернет-издание USA Really является дочерним проектом Федерального агентства новостей и было запущено в июне 2018 года. Оно работает по информационной повестке США, освещает события в сфере политики и общества.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Предыстория: Наблюдавшего за промежуточными выборами российского журналиста задержали в США
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Наблюдавшего за промежуточными выборами российского журналиста задержали в США
Выданный США российский программист признал вину в киберпреступлениях
Россия потребовала от США закрыть дело против Бутиной
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:03Сегодня

Сосут соки

Они считают, что мастурбация уничтожает белых мужчин. А виноваты во всем евреи
03:35Сегодня

Жену Мамаева снова начали шантажировать

17:16 9 ноября

Мужские гениталии разглядели в рекламе мобильной связи

14:15 9 ноября

Бывшая ведущая «Давай поженимся» рассказала о борьбе с раком

Интернет и СМИ00:01 7 ноября

Глаза не колет

Чужая смерть их забавляет. Они объединяются в сети и смеются над жертвами
10:03 9 ноября

Героиня телешоу рассказала о зачатии ребенка с помощью грудного вскармливания

20:25 9 ноября

Реалистично изображающий роды торт вызвал омерзение у пользователей сети

14:38 9 ноября

Главред «Медузы» подал в отставку после скандала

Интернет и СМИ11:5617 октября

Вырвались из-под «Домашнего ареста»

В России наконец создали свой Netflix
13:08 7 ноября

Смертельно больной парень попросил интернет его высмеять

18:50 9 ноября

WSJ увидело в убийстве саудовского журналиста следы дела Скрипалей

11:49 9 ноября

В сети поделились самыми странными историями из жизни влюбленных

Россия
«Начальник брал ее на совещания, но относился как к вещи»
Их домогаются и притесняют. Почему женщин в России назвали вторым сортом
«Эфэсбэшники плотно сидят на наркотиках и виагре»
Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
Подмосковная семья поела грибов и умерла
Глава избиркома Хакасии обвинил КПРФ в незаконной агитации
В России раскритиковали китайскую систему государственного расслоения граждан
Жительнице Краснодара отказали в лекарстве со словами «хоть ты сдохни»
В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в барах по ночам
Все материалы
Мир
Вот и всплыли
Их родина исчезла с лица Земли. Теперь они живут в грязи у соседей
Трамп нашел предлог отказаться от поездки на кладбище
«Вы все — обезьяны»
Китай вез в Африку деньги и надежду, а привез ненависть и унижения
Шпион раскрыл Москве слабости влиятельных персон Австрии
Наблюдавшего за промежуточными выборами российского журналиста задержали в США
Названо место работы предполагаемого российского шпиона в Австрии
Лидер Южной Кореи обменял мандарины на грибы Ким Чен Ына
Все материалы
Бывший СССР
Балтийский картель
Эстонские каратисты мечтали завалить США наркотиками. Им помешал «колумбиец»
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Киев анонсировал новые санкции из-за «циркового представления» России в Донбассе
Порошенко из Парижа попросил жителей Донбасса не голосовать
Украинские раскольники отказались возглавить новую церковь
На Украине предложили отказаться от праздника 8  Марта из-за России
В Литве испугались российской гречки
Все материалы
Экономика
Бизнес на костях
Почему выгодно вкладывать деньги в крематории и кладбища
Сказочное Бали
После запуска нового рейса авиакомпании «Россия» Индонезия стала ближе
Большой развод
Он украл у россиян миллионы, заманив их в свое государство и пообещав богатства
Бюджет России потеряет миллиарды
Оператору «Северного потока» запретили выплаты «Газпрому»
Россияне смогут следить за качеством продуктов
Китайская компания решила погасить долги ветчиной
Все материалы
Силовые структуры
«Оружие появляется, когда кончаются слова и деньги»
Он объявил войну авторитетам Кавказа. Криминальный мир считает его мудрецом
«Если есть деньги и связи, можно сидеть комфортно»
 
Наследники Мавроди
Они создали крупнейшую пирамиду современной России. Их жертвы потеряли миллиарды
Обедавший крабами бандит-«цапок» подавился морально
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Проверка колонии с обедавшим крабами бандитом-«цапком» сорвалась
Силовики начали розыск молодых анархистов в Москве
Все материалы
Наука и техника
Зеленый сонник
Какой оказалась самая жуткая игра 2018 года: обзор Call of Cthulhu
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Ядерный привет
Китайские ракеты напугали Америку, но из-за них страдает Россия
Астрономы предупредили о приближении мертвой кометы-черепа
Солдаты 339-го пехотного полка армии США в Великобритании перед отправкой в Архангельск. 1918 г.«На этом настоял лично президент»
Зачем американская армия высадилась в раздираемой Гражданской войной России
Неработоспособность российского оружия предложили скрыть от россиян
Конструктор назвал преимущества Су-57 над F-22 и F-35
Все материалы
Спорт
Александр Усик«Его победят только великие»
Украинский чемпион Усик разбил британца и защитил титулы
Российская фигуристка захотела «надрать задницу» Трампу
Усик отправил Белью в нокаут и защитил титул Абсолютного чемпиона мира
Виноградный день
Почему лучшие тренеры Англии пьют после матчей
Бой на турнире MMA в Москве завершился массовой дракой
Сборная России по хоккею досрочно выиграла Кубок Карьяла
Переживший нападение боец Мирзаев победил нокаутом после двухлетнего перерыва
Все материалы
Культура
Приказали долго пить
Что превращает людей в пьяниц и алкоголиков?
«Он видел, как Полина глотает сырые яйца»
Почему Толстой и Достоевский плевались от кокетства Тургенева
Hieronymus Bosch. «Tondal's Vision»Непристойность и плодородие
Откуда в древности появились обезьяны и святые-монстры
Трамп наградил Элвиса Пресли
Скелеты Лос-Анджелеса
Кино недели: новая девушка с татуировкой дракона и как стать голливудским бомжом
Пьер Нарцисс открестился от побоев пивной кружкой
С кистью на бульдозер
Его антисоветская выставка просуществовала три секунды и прогремела на весь мир
Все материалы
Интернет и СМИ
Сосут соки
Они считают, что мастурбация уничтожает белых мужчин. А виноваты во всем евреи
Жену Мамаева снова начали шантажировать
Планета самоуничтожения
Люди живут по звериным законам и истребляют друг друга. Природа им помогает
Бывшая ведущая «Давай поженимся» рассказала о борьбе с раком
Реалистично изображающий роды торт вызвал омерзение у пользователей сети
Главред «Медузы» подал в отставку после скандала
WSJ увидело в убийстве саудовского журналиста следы дела Скрипалей
Все материалы
Ценности
Андрей Шишкин. «Царь Иван»«Утирали губы рукой и сморкались на пол»
Как развлекался самый кровавый русский царь
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
Новые ацтеки
Их боялись и убивали из-за одежды. Сегодня ими гордятся
Неожиданный цвет стал новым трендом
Определен лучший в мире сыр
Любимый бренд Киркорова нажился на обвинивших Трампа в харассменте женщинах
Ким Кардашьян с семьей покинула дом из-за пожаров
Все материалы
Путешествия
«На улицах пахнет марихуаной»
Реки пива, вороны и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
«Рыбы здесь больше, чем воды»
Высохшее море, водка и огромные суслики: что россиянин нашел в Казахстане
Украинский пилот совершил вынужденную посадку из-за потасовки на борту
Арабская Чувашия
Москвич проехал весь Бахрейн и понял, что роднит его с Америкой и Чечней
Пролежавшего весь полет в сумке похищенного ребенка нашли в аэропорту
Самолет упал через несколько секунд после взлета
Все материалы
Из жизни
Не выходи из комнаты
Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Палач по призванию
Он посвятил жизнь казням и потерял все из-за одной ошибки
«Нормальные пацаны из Омска» спасли замерзших лебедей
«Мне с ними просто не о чем говорить»
Москвич пожил в Лондоне и не собирается туда возвращаться
Вдова завещала миллионы евро сыновьям и посуду дочерям
Сирийцы устроили массовую свадьбу
Все материалы
Поросячий восторг
Американские гонки с поросятами — как Ниф-Ниф и Наф-Наф стали спортсменами
Теперь банановый
В ходе модернизации кроссоверу Hyundai Tucson улучшили даже цену. В чем подвох?
Видео: Мерседес за 18 млн
Самый дорогой Mercedes-купе в России — почему SLS AMG столько стоит?
Лучшие кастом-мотоциклы года
Российский кастом-байк Insomnia победил в чемпионате мира — как он выглядел и с кем конкурировал?
Мотоцикл «Урал» с коляской стал электрическим
Стала известна дата премьеры нового седана Toyota Corolla
Часть автомобильной коллекции фронтмена Jamiroquai пустят с молотка
Все материалы
Дом
Малые формы
Он убирает из городов все лишнее и превращает дома в шедевры
Богатство бедных
Чем гордились обитатели советских квартир
Крымскую недвижимость признали непривлекательной
Названы лучшие для автомобилистов города России
Русское качество
Какие опасности ждут покупателей квартир в новостройках
Кубанских чиновников уличили в массовом сокрытии недвижимости
Далеко и надолго
Почему квартиры в Новой Москве дорожают быстрее, чем в старой
Все материалы