Стала известна причина задержания российского журналиста в США

Главный редактор издания USA Really, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Александр Малькевич рассказал подробности своего задержания сотрудниками ФБР в Вашингтоне, передает в воскресенье, 11 ноября, «Интерфакс».

По словам Малькевича, его уведомили о необходимости зарегистрировать издание USA Really в качестве иностранного агента. «Ордер, который мне показали, предписывал меня задержать, провести со мной беседу, изъять и проверить все мои электронные носители», — отметил журналист.

Член ОП подчеркнул, что никаких обвинений ему предъявлено не было. Также он сообщил, что сотрудники ФБР задавали вопросы, касающиеся якобы российского вмешательства в выборы США 2016 года.

Кроме того, журналист уточнил, что на данный момент находится в Париже, куда прибыл для участия в мероприятиях, посвященных столетию окончания Первой мировой войны.

11 ноября стало известно, что Малькевича задержали после того, как он зарегистрировался на рейс.

Новостное интернет-издание USA Really является дочерним проектом Федерального агентства новостей и было запущено в июне 2018 года. Оно работает по информационной повестке США, освещает события в сфере политики и общества.

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