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Задержанный ФБР журналист из России оказался продюсером Зары

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Александр Малькевич

Задержанный в США главный редактор сайта USA Really Александр Малькевич был первым продюсером певицы Зарифы Мгоян, известной как Зара, утверждает музыкальный критик Вадим Пономарев (Гуру Кен). Об этом он заявил в Facebook.

Малькевича задержали в аэропорту Вашингтона в воскресенье, 9 ноября, после того, как он зарегистрировался на рейс. Он был наблюдателем на выборах губернатора штата Мэриленд.

По словам Малькевича, представители федеральной службы задали ему вопросы о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году и уведомили о необходимости зарегистрировать USA Really в качестве иностранного агента. Никаких обвинений ему не предъявили.

USA Really существует с июня 2018 года. Это проект Федерального агентства новостей, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Предпринимателя также называют владельцем «фабрики троллей». USA Really рассчитан на американскую аудиторию и критикует власти США. По словам самого Малькевича, он хотел бы, чтобы сайт стал «Новой газетой» в США.

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