Наблюдавшего за промежуточными выборами российского журналиста задержали в США

Сотрудники ФБР задержали в аэропорту Вашингтона главного редактора издания USA Really, первого зампреда комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В связи с сообщениями СМИ о задержании <...> российского журналиста А.Малькевича в госдеп направлен запрос об обстоятельствах произошедшего», — сказано в Twitter-аккаунте российского посольства в США.

Федеральное агентство новостей уточняет, что задержание произошло 9 ноября. Малькевича остановили после того, как он зарегистрировался на рейс, и отвели в отдельную комнату, где его допрашивали 19 сотрудников ФБР. Целью задержания, по словам журналиста, было вручение уведомления о необходимости зарегистрировать издание USA Really в качестве иностранного агента.

Как отмечается на сайте Общественной палаты, Малькевич находился в США во время промежуточных выборов, которые прошли 6 ноября. Он стал наблюдателем на выборах губернатора штата Мэриленд и выступил с критикой организации процедуры. «В целом же я нахожусь в глубочайшем шоке от того уровня нарушений, которые были допущены в штатах с демократическим руководством, где правят представители этой партии», — заметил он.

В середине июля сообщалось о задержании в США россиянки Марии Бутиной по подозрению «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства. Ей грозит до 15 лет тюрьмы в случае признания ее виновной.

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