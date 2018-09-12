Выданный США российский программист признал вину в киберпреступлениях

Российский программист Петр Левашов, обвиняемый в США в мошенничестве, киберпреступлениях и хищениях личных данных, признал себя виновным в американском суде. Слушание состоялось в городе Хартфорд, штат Коннектикут, сообщается на сайте Министерства юстиции страны.

«На протяжении более двух десятилетий Левашов управлял ботнетами, что позволяло ему собирать личную информацию с зараженных компьютеров, распространять спам и вредоносное программное обеспечение, используемое для облегчения многочисленных атак», — заявила сторона обвинения.

По версии следствия, программист использовал ботнет Kelihos, а также участвовал в онлайн-форумах, на которых продавались похищенные данные паспортов, кредитных карт и инструменты для совершения киберпреступлений. «Годы господин Левашов жил довольно комфортно, в то время как его действия затрудняли жизнь тысячам пользователей сети по всему миру», — отметил генпрокурор.

Приговор будет вынесен 6 сентября 2019 года. До этого россиянин пробудет под стражей.

Левашова задержали по запросу США в апреле 2017 года в Барселоне, где он отдыхал вместе с семьей. Американцы уверены, что он создал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos, через которую «контролировал сотни тысяч компьютеров», распространял вирусы и занимался вымогательством. Сначала программист отказывался признавать вину.

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