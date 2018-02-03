Выданный США россиянин отказался признать вину в киберпреступлениях

Россиянин Петр Левашов, которого обвиняют в США в компьютерном мошенничестве, заявил на суде в Бриджпорте (штат Коннектикут) о своей невиновности. Об этом сообщил его адвокат Игорь Литвак, передает ТАСС.

Материалы по теме Типичный русский Как российские хакеры докатились до мирового господства

По словам юриста, программиста продержат в тюрьме по меньшей мере до понедельника.

Ранее 2 февраля Испания передала Левашова Соединенным Штатам. В Национальной полиции королевства сообщили, что мужчина подозревается в «создании всемирной кибернетической инфраструктуры для осуществления незаконной деятельности», в частности в компьютерном мошенничестве, причинении ущерба, краже личных данных.

Россиянина задержали по запросу США в апреле 2017 года в Барселоне, где он отдыхал вместе с семьей. Американцы уверены, что Левашов создал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos, через которую «контролировал сотни тысяч компьютеров», распространял вирусы и занимался вымогательством.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!