Испанцы передали США подозреваемого в кибератаках россиянина

Испания передала США российского программиста Петра Левашова, подозреваемого в совершении киберпреступлений. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщает РИА Новости.

В Национальной полиции королевства сообщили, что мужчина подозревается в «создании всемирной кибернетической инфраструктуры для осуществления незаконной деятельности», в частности в компьютерном мошенничестве, причинении ущерба, краже личных данных.

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Левашова задержали по запросу США в апреле 2017 года в Барселоне, где он отдыхал вместе с семьей. Вашингтон подозревает его в хакерских атаках.

Американцы уверены, что Левашов создал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos, через которую «контролировал сотни тысяч компьютеров», отмечает агентство. Следствие полагает, что россиянин распространял вирусы, занимаясь вымогательством, отправляя фишинговые письма и совершая другие спам-атаки.

Какое наказание ему грозит в США, не уточняется.

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