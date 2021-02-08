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МИД назвал запрет канала «Россия-РТР» в Латвии политическим демаршем

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Решение властей Латвии запретить на год трансляцию телеканала «Россия РТР» является политическим демаршем, грубо нарушающим международные обязательства Риги, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На это, в частности, безошибочно указывает отсутствие аналогичной реакции латвийского медиарегулятора на не менее чувствительный контент, распространяемый западными информационными источниками», — отметила она.

По словам Захаровой, запрет направлен на искоренение российских каналов, СМИ и русского языка на территории Латвии. Тем самым страна пренебрегает правами русскоговорящего населения.

Решение о прекращении трансляции принял Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии. Поводом послужили программы «60 минут» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», которые, по мнению регулятора, разжигали ненависть и содержали призывы к войне.

В одном из ток-шоу Украину называли террористическим государством. Также в передачах звучали призывы присоединить к России постсоветские республики, уничтожить и отстроить заново Киев и восстановить границы СССР, существовавшие 1 января 1990 года.

Представители «РТР России» заявили, что данные утверждения демонстрируют разнообразие мнений.

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