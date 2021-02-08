Латвия на год запретила телеканал «Россия РТР»

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил на год запретить трансляцию телеканала «Россия РТР» на территории страны, передает Delfi.

Поводом для запрета послужили четыре выпуска передач, которые, по мнению регулятора, разжигали ненависть и содержали призывы к войне.

Речь, в частности, идет о трех выпусках программы «60 минут». Участники ток-шоу называли Украину террористическим государством, призывали присоединить к России постсоветские республики, уничтожить и отстроить заново Киев и Брюссель, а также повесить в центре Минска экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую.

Кроме того, один из гостей программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что нужно восстановить границы СССР, существовавшие 1 января 1990 года. Ведущий же говорил украинским гостям: «Вы — нацистские мрази», — и предлагал ввести против этой страны санкции, чтобы украинцы «реально задрожали».

Представители «РТР России» во время обсуждения ситуации с NEPLP заявили, что высказанные в программах утверждения демонстрируют разнообразие мнений.