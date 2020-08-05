Армения ограничила вещание российских каналов

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские. Информацию об этом опубликовала президентская пресс-служба.

Целью подписания указа было обеспечение всеобщего права на достоверную информацию, гарантии высказывания собственного мнения, независимости медиакомпаний. Согласно новым правилам, зарубежные программы можно будет транслировать только на основании межгосударственного договора.

Под запрет попадет вещание Первого канала, «РТР Планеты» и канала «Россия. Культура». Сохранит возможность вещания межгосударственный канал «Мир».

В 2018 году вещание российских каналов запретили в Молдавии. Парламент прошлого созыва внес в Кодекс о телерадиовещании поправки, запрещающие ретрансляцию информационных и аналитических программ, в частности политической и военной тематики, из ряда стран, включая Россию. Позже был принят новый Кодекс об аудиовизуальных услугах, в котором запрет оставили в силе, несмотря на критику со стороны представителей гражданского общества и международных организаций.