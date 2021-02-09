В Латвии заблокировали еще 16 российских телеканалов

Латвийский национальный совет по электронным СМИ принял решение заблокировать ретрансляцию еще 16 российских телеканалов на территории страны, сообщает государственная телерадиокомпания «Общественное вещание Латвии».

Решение было принято на основании отсутствия в республике официальных представителей каналов. Власти также заверили, что не смогли выяснить мнение их собственников по поводу желания продолжить вещание на территории страны.

Отмечается, что «черный список» пополнили REN TV Baltic, НТВ МИР Baltic, Karusel International, «НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «НТВ Право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», КВН ТВ, «Кухня ТВ», «Бокс ТВ» и HD Life.

Ранее сообщалось, что латвийский оператор кабельного телевидения Tet с 1 февраля прекратил трансляцию российского Первого канала, «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». В руководстве компании отметили, что ограничения были наложены из-за «неясностей в праве представления каналов» и «беспокойства из-за соблюдения режима санкций».

Позже латвийский Сейм принял поправки в закон «О защищенных услугах», согласно которым частным лиц начнут штрафовать за просмотр нелегального контента с помощью спутникового телевидения. Ранее наказание применялось только за коммерческую трансляцию телеканалов.