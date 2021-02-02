В Латвии призвали бойкотировать отключившего российские телеканалы оператора

Партия «Русский союз Латвии» (РСЛ) призвала жителей страны бойкотировать крупнейшего в стране кабельного оператора Tet, который отключил трансляцию российских телеканалов. Об этом сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов рассказал РИА Новости.

По его словам, компания Tet под ложными предлогами лишила своих клиентов каналов на русском языке, а вместо этого предложила «информационный мусор». Он отметил, что отключение российских каналов не связано с санкциями против России или с наличием госпропаганды в содержании ТВ-программ. Политик подчеркнул, что в Латвии намеренно сделали еще один шаг «по маргинализации и ассимиляции русскоязычного населения страны».

Сопредседатель партии рассказал, что русскоязычные не перейдут на латышские каналы, а скорее будут пользоваться интернетом. Тем не менее он добавил, что зачастую Tet сохраняет «нездоровую монополию на услуги телекоммуникации», поэтому наиболее бедные и пожилые люди вряд ли смогут уйти от оператора. Он отметил, что по отношению к данным категориям граждан уничтожение русскоязычных каналов выглядит «бессмысленной жестокостью, бесконечной местью».

Ранее сообщалось, что латвийский оператор кабельного телевидения Tet с 1 февраля прекратил трансляцию российского Первого канала, «НТВ Мир», «РЕН ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». В руководстве компании отметили, что ограничения были наложены из-за «неясностей в праве представления каналов» и «беспокойства из-за соблюдения режима санкций».