Посольство России высказалось о запрете канала «Россия-РТР» в Латвии на своей странице в Facebook.

Пост озаглавлен фразой «В лучших традициях диктатуры».

«Нарушение свободы слова? И не только. Очевидно, в условиях свободного рынка латвийские телеканалы не могут выдержать конкуренции, даже в информпространстве своей страны», — говорится в нем.

Ранее запрет прокомментировали в МИД: Мария Захарова назвала его нарушением международных обязательств и частью политики Латвии по борьбе с русским языком.

Решение о прекращении трансляции принял Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии. Поводом послужили программы «60 минут» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», которые, по мнению регулятора, разжигали ненависть и содержали призывы к войне.

В одном из ток-шоу Украину называли террористическим государством. Также в передачах звучали призывы присоединить к России постсоветские республики, уничтожить и отстроить заново Киев и восстановить границы СССР, существовавшие 1 января 1990 года.

Представители «РТР России» заявили, что данные утверждения демонстрируют разнообразие мнений.