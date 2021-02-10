Раскрыто отношение украинцев к закрытию «пророссийских» телеканалов

Почти половина украинцев поддержала закрытие телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые обвинялись в пророссийской позиции. Отношение граждан раскрыл опрос социологической группы «Рейтинг», сообщает Gordonua.com.

Решение прекратить вещание телеканалов одобрили 49 процентов респондентов, против высказался 41 процент. О том, что против каналов были введены санкции, знают 78 процентов граждан.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Они прекратили вещание, их сайты были заблокированы.

4 февраля ОПЗЖ объявила о начале процедуры импичмента Зеленскому, обвинив его в цензуре.