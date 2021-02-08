Зеленский закрыл «пророссийские» телеканалы и захотел запустить собственный

Офис президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время захотел запустить собственный телеканал. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Эти слухи о создании собственного канала распространяют уже полтора года, но сейчас они особо активизировались, так как депутаты от "Слуги народа" и лояльные к офису президента спикеры жалуются, что теперь им некуда ходить. На оставшиеся телеканалы зовут только топ-спикеров. Есть вероятность, что изначально будут продвигать YouTube-платформу, а потом телеканал», — рассказали журналистам информированные источники.

3 февраля сообщалось, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского в связи с введенными Советом национальной безопасности и обороны санкциями против «пророссийских» телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZiK. В свою очередь, Зеленский заявил, что страна поддерживает свободу слова, но не пропаганду. По его словам, Украина ведет борьбу в информационной войне за правду и европейские ценности.

2 февраля стало известно, что Зеленский ввел в действие решение СНБО о блокировке оппозиционных телеканалов. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».