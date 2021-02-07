Глава МИД Украины предрек месть России за закрытие оппозиционных телеканалов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предрек месть со стороны России за закрытие телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам Кулебы, сейчас у российских властей есть более насущные дела, но закрытие телеканалов они не забудут, «и ответ прилетит». Украина должна подходить к этому вопросу «как зрелое государство», добавил глава МИД.

«Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что, жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит», — заявил Кулеба.

Он заверил, что украинская власть работает над тем, чтобы государство и общество были готовы к отражению возможных действий со стороны России.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против телеканала «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, а также ZIK и NewsOne. После этого они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что каналы занимались информационным терроризмом и угрожали безопасности страны, будучи «инструментами пропаганды Кремля».

Глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил о зачистке свободы слова «заокеанскими хозяевами» Зеленского.