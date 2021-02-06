Медведев обсудил с Медведчуком закрытие трех украинских телеканалов

Председатель парии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обсудил закрытие трех украинских оппозиционных каналов с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. Об этом сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе «Единой России» сообщили, что российский политик поддержал ОПЗЖ, которая пытается противостоять введению цензуры в отношении телеканалов NewsOne, «112 Украина», и Zik.

«В ходе телефонного разговора было отмечено, что действия президента Украины [Владимира] Зеленского по блокировке оппозиционных СМИ не имеют ничего общего с декларируемыми украинскими властями европейскими ценностями, к которым, без сомнения, относится и свобода слова», — говорится в сообщении.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».

4 февраля ОПЗЖ объявила о начале процедуры по вынесению импичмента Зеленскому. Оппозиция обвинила украинского лидера во множественных нарушениях законодательства и действующей конституции, пособничестве ограничениям против Козака и введении цензуры.