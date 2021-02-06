Пушков раскритиковал Зеленского после блокировки телеканалов

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после блокировки телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

«Нельзя всерьез воспринимать то, что обещал, говорил и говорит Зеленский», — написал сенатор. Так Пушков прокомментировал сделанное украинским лидером в 2019 году заявление о том, что он никогда не станет блокировать телеканалы. Сенатор добавил, что у Зеленского «слова никак не связаны с делами».

2 февраля президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».

После этого партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале процедуры по вынесению импичмента Зеленскому, обвинив его в нарушении конституции и введении цензуры.