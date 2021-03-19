СБУ рекомендовала ввести санкции против Януковича

Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести экономические санкции против бывшего президента Виктора Януковича и высокопоставленных чиновников из его окружения. Об этом 19 марта сообщает Obozrevatel.

Речь идет о бывшем премьер-министре Николае Азарове, бывшем министре обороне Павле Лебедеве, экс-министре образования Дмитрии Табачнике и экс-генпрокуроре Викторе Пшонке.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что защита национальной безопасности требует привлечь к ответственности «всех, кто предал Украину и до сих пор работает в пользу агрессора».

«В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей, но они позволили произойти худшему — вторжению РФ на нашу территорию. Поэтому они должны за это ответить. И не имеет значения, что они делали в тот момент: убегали в Ростов или звали РФ для "спасения" русскоязычного населения», — заявил он.

Ранее СНБО ввел санкции против депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда лиц, среди которых есть граждане России. СБУ допросила Медведчука в рамках расследования дела о государственной измене.