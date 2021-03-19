Суд признал законным указ Зеленского о санкциях против телеканалов

Кассационный административный суд Верховного суда Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о санкциях против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, передает РИА Новости.

Всего было подано несколько исков в связи с закрытием телеканалов. 19 марта Кассационный суд рассмотрел дело по иску одного из граждан Украины.

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«Суд проверял, является ли потеря доступа к информационным программам, которые транслируют эти телеканалы, нарушением прав истца, гарантированных статьями 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, — рассказали в пресс-службе ВС. — Заслушав в открытом судебном заседании объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд принял решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований гражданина».

Решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного cуда.

Санкции против «112 Украина», ZIK и NewsOne были введены в начале февраля. Телеканалы прекратили вещание. 19 февраля санкции были приняты в отношении депутата Верховной Рады Виктора Медведчука. Банковские активы его семьи заморожены, на часть имущества наложен арест. Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что это было сделано в связи с расследованием о финансировании терроризма в Донбассе.