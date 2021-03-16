Украина обвинила Россию в кибератаках из-за санкций против Медведчука

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк обвинил Россию в проведении кибератак в ответ на введение санкций против депутата Верховной Рады Виктора Медведчука. Об этом сообщает «РБК — Украина».

С середины февраля Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО сообщает о масштабных атаках на украинские сайты. Зафиксированы обычные DDoS-атаки, цель которых — «положить» ресурсы масштабным потоком однотипных запросов, а также попытки внедрить опасные вирусы в программы документооборота.

По данным СНБО, за атаками стоит Россия. Демедюк утверждает, что они связаны с санкциями, которые украинские власти ввели против депутатов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака, а также с блокировкой телеканалов Козака.

«Начало ряда атак происходило как бы "по часам", некоторые из них выступали как операции прикрытия, чтобы отвлечь команды реагирования», — отметил Демедюк.

2 февраля власти Украины ввели санкции против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Они прекратили вещание. 19 февраля санкции были приняты в отношении Медведчука. Банковские активы его семьи заморожены, на часть имущества наложен арест. СНБО заявил, что это было сделано в связи с расследованием о финансировании терроризма в Донбассе.