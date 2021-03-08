На Украине заявили об «очень сильном ударе» по России

Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко заявил об «очень сильном ударе» по России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал OBOZREVATEL TV.

По его словам, таким выпадом стало закрытие в стране оппозиционных телеканалов. «Те шаги, которые ввел СНБО (Совет национальной безопасности и обороны — прим. «Ленты.ру»), которые ввел президент — это очень мощные шаги», — сказал он.

Политик добавил, что закрытие каналов председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и депутата Тараса Козака стало ударом по российскому «инструменту влияния в Украине». «Я уверен, что это очень сильный удар и потрясение для России», — отметил Поцелуйко.

Ранее сообщалось, что СНБО ввел санкции против главы Медведчука и его жены телеведущей Оксаны Марченко. Секретарь ведомства Алексей Данилов заявил, что данные меры были приняты из-за расследования Службы безопасности Украины о финансировании терроризма. Также санкции были введены против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, принадлежащих депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Позднее ОПЗЖ назвала санкции «спланированным актом политических репрессий».